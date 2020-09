Sono tre in cerca di casa e affetto sincero

Il cane seduto si chiama Joy, ha 8 mesi, taglia medio grande, non si trova in struttura; il cane in piedi beige e bianco si chiama Athos e il cane fulvo preso dall'alto si chiama Trip. A parte Joy possono essere affiancati da un volontario di riferimento o un educatore. Cercano casa.

Adotta un animale in Valle d'Aosta

Adottare un Cane o un Gatto dall'Avapa Onlus? Sì, i meravigliosi cani e gatti adottabili del Canile&Gattile regionale della Valle d'Aosta vi stanno aspettando proprio ora. Visita la nostra struttura.

PROCEDURA E NORME RELATIVE ALL'ADOZIONE DI ANIMALI D’AFFEZIONE -REGOLAMENTO E CONDIZIONI