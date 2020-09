Elezioni: Aosta, lotta a due per conquistare ballottaggio

Quando sono state scrutinate quasi 2.000 schede su 18.279 votanti alle elezioni comunali di Aosta i progressisti sono in vantaggio con il 39,2% e si profila un testa a testa tra la Lega (19,8%) e la lista civica Rinascimento (24,7%) per conquistare il secondo posto utile per andare al ballottaggio.

Tra le lista guida Rinascimento (26%) davanti ai progressisti (24,1%), alla Lega (19%), all'Union valdotaine (10,1%), a Forza Italia (4,9%), a Fratelli d'Italia (5%), a Alliance valdotaine (4,2%) e a Potere al popolo (3,2%). Chiudono Autonomia e Libertà (0,6%) e il Pci (2,5%). (ANSA).