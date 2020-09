ELEZIONI: Jordan (VdA Unie), 'interessante giunta con Pd'

La disponibilità di Nicola Zingaretti, segretario del Pd (che in Valle d'Aosta si è presentato nella lista Progetto civico progressista), a formare una giunta regionale con i movimenti autonomisti "è qualcosa che personalmente mi interessa ma adesso dovremo poi trovarci con la lista, con le persone che ci hanno sostenuto per decidere un po' il da farsi".

Lo ha detto Corrado Jordan, con 584 preferenze il più votato nella lista Vallée d'Aoste Unie (che porta in Consiglio Valle anche Luciano Caveri e Claudio Restano). "Dal punto di vista personale - commenta - sono assolutamente soddisfatto, è un risultato oltre le aspettative. Mentre per la lista ci auguravamo di ottenere un risultato migliore. Evidentemente non è stato capito il nostro messaggio, abbiamo avuto poco tempo per farlo passare". (ANSA)