Ex ministre Giovannini hôte Grand Paradis Film Festival

Le Grand Paradis Film Festival s'est conclu le samedi 22 août à Cogne avec un discours spécial d'Enrico Giovannini centré sur les enjeux abordés lors du festival, car comme il le dit ''on ne peut pas vivre en bonne santé sur une planète malade''. Giovannini, ancien ministre du Travail et des Politiques sociales et président de l'Istat, est le porte-parole et fondateur de l'Alliance italienne pour le développement durable, à laquelle la Fondation Grand Paradis a adhéré.

Une étape symbolique importante pour la Fondation - et pour toute la vallée du Grand Paradis - pour consolider les stratégies de développement durable et rendre les actions plus efficaces; une collaboration, celle avec l'Alliance, qui permettra d'ouvrir de nouveaux horizons, d'établir des contacts et de mettre en œuvre des projets avec les principaux acteurs nationaux de la communauté verte. L'Alliance italienne pour le développement durable a été fondée en 2016 dans le but de sensibiliser à l'importance du Programme de développement durable à l'horizon 2030.