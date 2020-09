Una frana di pietre di medie e piccole dimensioni e terriccio si è staccata alle 13,33 di oggi in via Beauregard, ad Aosta. Il movimento franoso ha coinvolto la strada comunale e una civile abitazione. Sul posto carabinieri, Vigili del fuoco e Corpo forestale; al momento non risultano persone ferite. Seguono aggiornamenti

QUI IL VIDEO DELLA FRANA