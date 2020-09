ELEZIONI REGIONALI: Al via lo spoglio centralizzato

E' iniziato alle 8 di oggi lo scrutinio delle schede elettorali per le elezioni del Consiglio Valle. Come nel 2018 lo spoglio si svolge in modo centralizzato, cioè in tre maxi 'poli' di raccolta dove i voti espressi affluiranno dagli otto poli delle Unités des Communes che a loro volta hanno raccolto le schede da 151 seggi distribuiti in 74 comuni.

Promossa e fortemente sostenuta dal consigliere Alberto Bertin per evitare il controllo del voto, la legge sullo spoglio centralizzato è stato votata dall'Assemblea regionale il 21 giugno 2017.

Sono utilizzati quattro centri di scrutinio (due ad Aosta di cui uno al Palazzo regionale, Fenis e Aymavilles, ove confluiranno circa 20 mila schede ognuno. È stato anche organizzato un servizio per il trasporto delle schede votate: ieri sera, dopo la chiusura dei seggi, le schede sono state trasportate 'sotto scorta di polizia, carabinieri e Corpo forestale.