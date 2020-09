ELEZIONI: Lega VdA primo partito, Centrodestra fuori per 25 voti

La Lega è il primo partito in Valle d'Aosta con il 23,9% ma è molto difficile che riesca a formare una maggioranza per governare la regione. Su 12 liste presenti alle Regionali, solo sei hanno superato il quorum. Bene i progressisti, con il 15,2%, che si candidano a sostenere una maggioranza con le forze autonomiste, a partire dall'Union valdotaine (15,8%). Entra in Consiglio Valle anche Pour l'Autonomie, lista costituita dall'ex presidente della giunta ed ex leader Uv Augusto Rollandin, 'sospeso' fino a novembre in base alla legge Severino a seguito di una condanna per corruzione. Resta fuori per 25 voti la lista del Centrodestra (Forza Italia e Fratelli d'Italia) che si ferma al 5,6%. Niente quorum anche per il Movimento 5 stelle.

Questo il riepologo: Lega Vda è il primo partito con il 23,9% dei voti. Seguono Union valdotaine (15,8%), Progressisti (15,2%), Alliance valdotaine (8,8%), Vda Unie (8,1%), Pour l'Autonomie (6,3%), Centrodestra con Forza Italia e Fratelli d'Italia (5,6%), Pays Souverain d'Aoste (2,8%), M5S (3,9%), Rinascimento (4,9%), Vdalibra (1,6%) e Vda Futura (2,6%). (ANSA)