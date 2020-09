Enasarco, la garanzia per i tuoi diritti: la forza di una grande coalizione

Grazie a FNAARC, il più importante sindacato degli Agenti di Commercio e a Confcommercio, Confindustria, Confcooperative e CNA, le più importanti confederazioni nazionali delle imprese, Enasarco del futuro esprime tutta la forza necessaria a garantire il presente e il futuro degli Agenti di Commercio e dei Consulenti Finanziari.

Parlare di sfide del futuro non è una banale formula retorica. Viviamo in un mondo in cui la tecnologia e la globalizzazione generano non solo opportunità ma anche fenomeni di mercato molto pericolosi per chi, come Agenti di Commercio e Consulenti Finanziari, quel mercato lo ha creato e lo tiene in piedi ogni giorno.

Pensiamo al Commercio Elettronico e alle piattaforme per il Trading On Line, fenomeni globali che vanno regolamentati con grande attenzione e vanno presidiati soprattutto da chi, come Enasarco, deve garantire il futuro dei suoi iscritti.

Pensiamo all’emergenza sanitaria del Coronavirus, che apparso dal nulla in poche settimane ha stravolto le vite e le prospettive di centinaia di migliaia di famiglie, paralizzando per mesi il lavoro di Agenti di Commercio e Consulenti Finaziari.

Il mondo cambia e anche Enasarco deve cambiare ed evolversi, in fretta.

L’impegno di Enasarco del futuro deve essere quello di garantire agli Agenti di Commercio e ai Consulenti Finanziari la sicurezza della loro pensione, un welfare rinnovato, più moderno e più ricco di nuovi servizi di assistenza sanitaria, nuove agevolazioni per il loro lavoro e programmi avanzati di formazione e riqualificazione professionale. Un impegno che coinvolge i giovani, che punta a una Enasarco più moderna e accessibile e che guarda alla crescita dell’economia italiana, da cui dipende il nostro futuro e quello delle nostre famiglie.

