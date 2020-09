ELEZIONI: Uv, 'accordo progressisti è la priorità'

"L'accordo con le altre forze autonomiste e con i progressisti, in opposizione a populisti e nazionalisti, è per noi naturale e prioritario. Lo abbiamo detto al nostro congresso. Si tratta di un percorso in continuità con quanto fatto anche ad Aosta". Lo ha detto Erik Lavevaz, presidente dell'Union valdotaine, commentando le dichiarazioni dei vertici del Partito Democratico sul futuro governo della Valle d'Aosta dopo le elezioni.

"E' chiaro che prima sarà necessario un confronto con tutte le forze autonomiste in Consiglio Valle" ha aggiunto. In merito al risultato elettorale del Leone Rampante, Lavevaz ha osservato: ""Non siamo morti, anzi. Questo è un risultato positivo, anche perchè la nostra campagna elettorale è partita in salita. Siamo soddisfatti del percorso fatto e del crescente entusiasmo intorno al nostro movimento". (ANSA).