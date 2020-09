Elezioni: Segretario Pd Zingaretti 'Pronti a governo con autonomisti'

"Confermo la nostra totale disponibilità a dare vita alla giunta anche in Valle d''Aosta: sono possibili diverse maggioranze e siamo pronti a formare un governo con le forze autonomiste per fermare l'ipotesi di un protagonismo delle destre nazionaliste. Anche il risultato della Val D'Aosta è molto positivo e può portare a una svolta". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti in una conferenza stampa al Nazareno.

Gli fa eco Sara Timpano, segretaria del Partito Democratico della Valle d'Aosta: "Siamo pronti a governare la Valle d'Aosta. Noi siamo alternativi alla Lega e cercheremo di trovare un accordo con le forze autonomiste. Bisogna costruire su programmi e linee politiche ben definite".

"Il nostro - aggiunge - è un risultato molto positivo. E' la dimostrazione

che se le forze di centro sinistra si mettono insieme si possono fare grandi cose". A livello nazionale tra le regioni finirà quindi 4-3 a favore del centro sinistra? "Potrebbe anche essere...".(ANSA)