Aosta: Successo di quattro iniziative solidali al Quartiere Cogne

"Pacchi alimentari emergenza Covid-19"; "Un aiuto per fermare il contagio"; "Cancelleria sospesa"; "Un aiuto per l'associazione" sono le iniziative avviate dall'Associazione Quartiere Cogne di Aosta alle quali i cittadini del capoluogo hanno risposto con lo spirito solidale di sempre.

Con l'iniziativa 'Cancelleria sospesa' sono stati distribuiti circa 10 buoni a persone in difficoltà e che non potevano mandare i propri bambini a scuola con tutto il materiale necessario.

"Con l'iniziativa 'Un aiuto per l'associazione' ci è stato permesso di pagare l'affitto della sede - sottolinea Ventrini - e di avere in disponibilità un mezzo di trasporto per aiutare sempre di più i residenti del quartiere Cogne. Un grandissimo grazie a tutti e da parte nostra l'impegno a continuare su questa strada; con il vostro aiuto, tutti assieme, non lasceremo indietro nessuno".