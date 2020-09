A' Sarre la présentation du livre 'Valle dei Castelli' sur les chateaux valdôtains

Le Château Royal de Sarre accueillera, le mercredi 23 septembre, à 17h30, la présentation du livre La Valle dei Castelli, de Viviana Maria Vallet et Maria Vassallo. C'est une publication qui raconte, à travers des textes agiles actualisés et complets, résultat de l'expérience dans le secteur de l'historienne de l'art Sandra Barberi et de l'archéologue Mauro Cortelazzo, l'histoire de tous les châteaux valdôtains, dans une sorte de cartographie complet qui ramène le lecteur à une époque où la région était parsemée de ces présences architecturales pleines de significations. La cohérence d'un tel patrimoine ne serait pas pleinement compréhensible s'il n'était accompagné des illustrations 'parlantes' du photographe Enrico Formica qui a créé des images panoramiques et détaillées des châteaux, qui rendent hommage au panorama spectaculaire qui les entoure, ainsi que leur structure architecturale puissante.

A l'occasion de la présentation, une partie de ces images sera projetée sur grand écran et servira de point de départ à des visites guidées du château, menées dans le but de l'encadrer dans une offre touristique-culturelle beaucoup plus large qui concerne tous les anciennes tours et manoirs de notre région. Pour accompagner les images, la musique de Stefano Blanc.