Le emozioni del Gran Paradiso Film Festival in un clip -IL VIDEO

Luoghi incantevoli, eventi unici e documentari da tutto il mondo per vivere lo spettacolo della natura, anche online. I momenti che hanno reso la 23esima edizione del Gran Paradiso Film Festival-GPFF davvero straordinaria sono contenuti nel segue clip realizzato dalla Fondation Gran Paradis diretta da Luisa Wuillermoz.

Il video anticipa l'evento in programma per il 26 settembre ad Aosta, quando in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020 lo scrittore e giornalista Marco Albino Ferrari parlerà del successo culturale del GPFF e sarà proiettato il film vincitore del Festival, 'Marche avec les loups' del regista francese Jean-Michel Bertrand.