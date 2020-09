ELEZIONI: In Valle ha votato oltre il 70% degli elettori

Alle ore 15 di oggi lunedì 21 settembre ovvero alla chiusura dei seggi per le elezioni regionali e comunali, in Valle d'Aosta ha votato complessivamente il 70,5% degli aventi diritto su un totale di 103.127 elettori. Per il referendum il dato si attesta al 73,47 % pari a 70.559 votanti; per il rinnovo del Consiglio Valle: 70,50 % pari a 70.521 votanti; per il rinnovo del Consiglio comunale di Aosta: 60,15 % pari a 18.262 votanti.

Affluenza, dunque, in aumento rispetto all'ultima chiamata alle urne: nel 2018 alle elezioni regionali aveva votato il 65,13% dei valdostani aventi diritto.

L'affluenza minima sarebbe stata registrata a Saint-Christophe, dove il 50% più uno degli elettori necessari a validare l'elezione per il rinnovo del Consiglio comunale sarebbe stato raggiunto a fatica.