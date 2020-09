ELEZIONI: Alle 12 di oggi aveva votato quasi il 18% degli aventi diritto

Bassa affluenza nelle prime ore di voto ai seggi dell'Election Day in Valle d'Aosta. Per le elezioni regionali alle 12 di oggi domenica 20 settembre risulta aver votato il 17,66% degli aventi diritto pari a 18.212 elettori su 103.127 totali; nel 2018 per le regionali alle 12 aveva votato il 20,93% degli aventi diritto.

Per le elezioni comunali, sempre alle 12, la percentuale dei votanti è stata del 16,65%; nel 2015 alla stessa ora aveva votato il 19,40%.

Per il rinnovo del Consiglio comunale di Aosta ha votato alle 12 il 16,65% pari a 4.740 votanti su 28.467 aventi diritto al voto.

Per il referendum alle ore 12 ha votato il 18,24 %, pari a 18.058 votanti su 99.010 aventi diritto al voto.

I dati, in aggiornamento, sono stati comunicati dall'Ufficio elettorale dell'Amministrazione regionale.