Alle 19 di oggi domenica 20 settembre per le elezioni regionali in Valle d'Aosta ha votato il 42,68% degli aventi diritto su 103.127 elettori totali. Nel 2018 alla stessa ora aveva votato oltre il 52 per cento ma due anni le elezioni si era svolte in una sola giornata.

Il dato è stato comunicato dall'ufficio elettorale dell'Aministrazione regionale secondo cui per le elezioni comunali di Aosta, sempre alle 19, la percentuale dei votanti è stata del 39,9% contro il 45,8% del 2015.