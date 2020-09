BiblioRencontres propose dialogue avec écrivain Cognetti

La Bibliothèque régionale Bruno Salvadori d'Aoste à l'occasion du festival culturel BiblioRencontres PréVerts presente, le vendredi 25 septembre, à 21h, un événement intitulé Le parole degli alberi, une conversation entre l'écrivain Paolo Cognetti et la comédienne Paola Corti, qui parleront des arbres et de la nature.

Des extraits d'ouvrages signés Paolo Cognetti, Hermann Hesse, Henry David Thoreau, Mario Rigoni Stern et Sylvain Tesson inhérents au thème de la soirée seront lus et alterneront avec des morceaux de musique classique pour violon et violoncelle exécutés par les élèves de la SFOM (Scuola di Formazione e Orientamento Musicale) de la Vallée d'Aoste dirigés par Stefano Blanc et Fulvia Corazza. De nombreux auteurs ont consacré des œuvres littéraires passionnantes, qui nous émeuvent aujourd'hui encore, aux arbres et au monde végétal en général.

Dans notre culture et notre littérature, l'arbre a toujours constitué une métaphore de l'enracinement de la vie qui résiste et, de nos jours plus que jamais, les végétaux et les arbres sont des alliés importants pour protéger la vie de notre planète. Le nombre de places disponibles pour cette soirée est limité, il est donc conseillé de réserver en ligne à l'adresse suivante : https://biblio.regione.vda.it.