'Il candidato Massimo Pica non è responsabile di Airbnb'

Qualcuno che porta il mio cognome ed è in lista per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre è stato indicato come responsabile di Airbnb.

Non so di chi possa essere stato l'errore ma ci terrei assolutamente che fosse precisato che Massimo Pica, ovvero il candidato in questione, nulla a che fare con Airbnb, come erroneamente riportato in fase di presentazione delle liste in quanto il co-fondatore dell'Home Sharing Club Valle d'Aosta è Claudio Pica ovvero il sottoscritto è non Massimo Pica.