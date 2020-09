ELEZIONI: Morra (Commissione Antimafia), 'Rollandin candidato impresentabile'

C'è un candidato 'impresentabile' alle prossime elezioni regionali in Valle d'Aosta, secondo il codice di autoregolamentazione dei partiti e la legge Severino. Si tratta dell'ex presidente della Giunta, Augusto Rollandin, candidato nella lista 'Pour L'Autonomie - Per l'Autonomie', in base a quanto emerge oggi dalle considerazioni della Commissione parlamentare antimafia presieduta da Nicola Morra, formulate sulla scorta delle verifiche disposte attraverso la Direzione nazionale antimafia.

Rollandin venne dichiarato sospeso a decorrere dal 28 marzo 2018 dalla carica di consigliere regionale per via della condanna a quattro anni e sei mesi di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, in una vicenda che lo vedeva imputato per il reato di corruzione.