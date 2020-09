Ai nastri di partenza prima edizione corso formazione manutentori del futuro

Nonostante le difficoltà organizzative e logistiche legate all’emergenza sanitaria, le attività in presenza partiranno all’inizio del mese di ottobre nelle nuove aule della Cogne Acciai Speciali, che metterà a disposizione anche laboratori, strumenti e attrezzature specialistiche, oltre al proprio personale che sarà dedicato alle docenze specificatamente legate al mondo industriale.

"Ricordiamo - si legge in una nota aziendale - che dopo 20 mesi e 2000 ore, distribuite tra aula, laboratorio e stage in azienda, il corso di formazione porterà i 14 ragazzi al conseguimento di una qualifica di IV livello EQF in Tecnico delle manutenzioni elettriche o meccaniche".

I partecipanti saranno sostenuti economicamente e riceveranno un compenso fino a 750 euro al mese, costituito dall’indennità di frequenza e da una borsa di studio di merito, assegnata dalla CAS.

“Per quanto ci concerne – osservano dalla CAS – avremo da un lato l’opportunità in questo periodo di conoscere e far crescere dei ragazzi che in un futuro potranno diventare nostri colleghi e dall’altro di avviare un percorso di qualifica post diploma con l’obiettivo di renderlo strutturale e offrire così un ulteriore sbocco a quanti si diplomeranno presso gli istituti tecnici”.

L’Assessore agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti, Luigi Bertschy (nella foto), commenta: "ridare vita alla Scuola Cogne e formare del personale qualificato per aiutare la Cogne e altre aziende a vincere la sfida della quarta rivoluzione industriale è un obiettivo importante".

La partenza del corso, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, è motivo di grande soddisfazione per l’Assessorato, che si è impegnato sin dalle prime fasi, attraverso i suoi uffici competenti, affinché il progetto potesse vedere la luce.

“Il carattere innovativo del progetto – spiega Gianni Buffa, direttore del CNOSFAP Valle d’Aosta, l’ente formatore che ha in gestione il percorso – permette di sperimentare un nuovo modo di erogare la formazione professionale, portandola direttamente a contatto con la realtà lavorativa e offrendo agli allievi l’occasione unica di accrescere le loro competenze in un contesto industriale altamente specializzato come quello della Cogne”.