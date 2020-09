MONTAGNA VDA: L'anello del Mont Fortin - Courmayeur

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

L'anello del Mont Fortin - Courmayeur



Dalla vetta del Mont Fortin la vista sulla catena del Monte Bianco è favolosa.

La Val Veny, giustamente molto frequentata in piena estate, ritorna tranquilla e maggiormente godibile nel periodo autunnale.

L'anello proposto attraversa in alto la testata del vallone di Chavannes (sopra a La Thuile), per raggiungere il colle omonimo, e scendere ripidamente nella parte alta della Val Veny attraversando completamente il bel piano del Combal.

L'ultimo tratto che conduce sulla larga vetta del Mont Fortin, e la discesa dal Col Chavannes, sono ripidi ed esposti.

Per scheda completa dell'escursione, cartina, galleria immagini, tracciato GPS cliccare su:

http://www.montagnavda.it/a.gtsch.php?id=2118