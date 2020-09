Quelques 30 images VdA exposées en plein air à Milan

L'assessorat du Tourisme présente l'exposition Intra Montes - Vallée d'Aoste en 30 Images du photographe valdôtain Stefano Torrione, consacrée à la Vallée d'Aoste et à ses plus grands trésors. Du 25 septembre au 25 octobre prochain, via Dante, au cœur de Milan, se transformera en galerie d'art en plein air à travers l'exposition de 30 images photographiques prises par l'auteur en hommage aux beautés monumentales dont la Vallée d'Aoste est riche. Le projet d'exposition - promu par la Région autonome de la Vallée d'Aoste et inclus dans le programme annuel d'expositions de la Surintendance des biens et des activités culturelles, ainsi que parrainé par la municipalité de Milan - vise à faire connaître à un large public, en les valorisant, les sites les plus important du point de vue historique, culturel et architectural présent dans cette région au coeur des Alpes. En 2018, Torrione a signé un reportage pour le prestigieux magazine National Geographic Italia consacré à la Vallée romaine d'Aoste et Intra Montes - La Vallée d'Aoste en 30 images représente la suite idéale de ce reportage (ANSA).