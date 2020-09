Rinascimento Valle d'Aosta, impossibile attivare apparrechio sanitario per mancanza firme usl

Riceviamo e pubblichiamo da Rinascimento Valle d'Aosta

Dopo aver raccolto con il progetto Arte per la Vita i 14 mila euro circa necessari all’acquisto del macchinario indicatoci al tempo dai medici di emergenza di Aosta per l’emergenza Covid, abbiamo completato la documentazione richiesta dall’uso per la donazione il 29 luglio scorso ossia 46 giorni fa, con il macchinario consegnato contestualmente: da allora NULLA!!!!!

Abbiamo provato a chiedere, anche scrivendo e le risposte varie sono state che era tutto a posto ma per il collaudo e installazione ci volevano le firme dei tre direttori, le firme!!!!!!

Ancora ieri recatici di persona in reparto abbiamo chiesto del direttore generale e la risposta è stata che è fuori sede. La cosa è vergognosa! Se questa è l’efficienza nell’utilizzo delle risorse (ricordiamoci anche il caso della rottamazione dei letti ospedalieri elettrici), allora la sanità valdostana è in ginocchio!!!! questo escludendo la malafede.

Si tratta di un apparecchio Surveyor S12; ovvero un sistema di monitoraggio moderno e flessible con piattaforma avanzata per il monitoraggio a posto letto, dotato diinterfaccia utente touch-screen semplice e intuitiva e caratterizzatoda estrema visibilità. I monitor paziente Surveyor si integrano facilmente con l’infrastruttura ospedaliera esistente, inviando in tempo reale le forme d’onda ed i parametri vitali del paziente.