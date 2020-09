A Quart convegno sul 'Celiachia e diabete nel contesto scuola'

Si svolgerà sabato 26 settembre a Quart, in località Torrent de Maillod (ex sede Eurotravel) il convegno dal tema “Celiachia e diabete nel contesto scuola” rivolto al personale docente per promuovere l’informazione sulla celiachia e sul diabete in ambito scolastico e migliorare l’integrazione degli alunni affetti da celiachia e diabete.

Il Convegno, promosso da Associazione italiana celiaci-Aic VdA in collaborazione con Associazione diabetici Valle d’Aosta-Adva è il primo tassello di un più ampio progetto di sensibilizzazione sull’educazione dei giovani allievi delle scuole dell'infanzia e primarie, alla diversità (alimentare e culturale).

Il progetto ha vinto il Bando 2019 promosso dal Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta-Csv per la presentazione di progetti sociali finanziati dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Nelle attività della giornata formativa, organizzata nel rispetto della normativa Covid, saranno impegnatii volontari di Aic Vda e di Adva Vda ed i collaboratori esperti che, con il supporto degli insegnanti, utilizzeranno materiale didattico colorato e interattivo pensato per coinvolgere attivamente tutta la classee accompagnare gli allievi in un percorso che consenta loro di scoprire la diversità imparando edivertendosi.