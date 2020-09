Livres, oeuvre Passerin d'Entrèves chasses royales alpines

Dans le cadre de Plaisirs de Culture en Vallée d'Aoste le Château Royal de Sarre accueillera, samedi 19, à 17h30, la présentation du livre 'Le cacce reali' de Pietro Passerin d'Entrèves. Il s'agit d'une publication qui décrit le contexte historique et culturel de l'époque où la salle du château fut triomphalement décorée et dont les peintures représentaent les résultats des exploits de chasse les plus réussis de la famille Savoie.

Le nouveau volume 'Le cacce reali', en fait, de la série Focus, édité par Pietro Passerin d'Entrèves, ancien professeur de zoologie à l'Université de Turin et grand spécialiste des chasses de la maison Savoie, retrace l'histoire des chasses royales alpines en Vallée d'Aoste Aoste avec beaucoup de détails et d'images.

L'auteur du livre décrit l'histoire de cette passion et parvient à expliquer comment le site de Sarre s'est immédiatement révélé imposé comme base pour ces entreprises. Des photographies historiques, des anecdotes et une solide documentation d'archives font du volume 'Le cacce reali' une pièce fondamentale pour comprendre le château de Sarre sous tous les points de vue. (ANSA)