Sassi dal Cervino e la scala Jordan non è più praticabile

A causa di alcune scariche di sassi avvenute nei giorni scorsi sulla via normale italiana al Cervino, la scala Jordan, posta sulla cresta del Leone a pochi metri dalla vetta della Gran Becca, non è per il momento praticabile. Per accedere comunque alla vetta del Cervino, le guide hanno attrezzato una via alla sinistra della stessa scala Jordan, zona che non è interessata dai distacchi.

"La situazione è molto delicata - sottolineano le Guide del Cervino - ed è dovuta alle alte temperature di questi giorni. Le scariche di sassi non hanno comunque in alcun modo coinvolto gli alpinisti che quotidianamente percorrono la normale italiana. Si consiglia quindi, per i tanti alpinisti che hanno programmato l’ascesa nei prossimi giorni di verificare con l’Ufficio Guide le condizioni della montagna e le temperature, escludendo la salita nelle ore più calde".

Per informazioni contattare l’Ufficio Guide del Cervino via e-mail a: info@guidedelcervino.com o al telefono 0166 948169 tutti i giorni dalle 9-12/14.30-18 chiusura lunedì mattina e giovedì pomeriggio.