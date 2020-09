Aperto il Centro 'Acqua e Biodiversità' del Parco del Gran Paradiso

Prorogata sino a domenica 27 settembre l'apertura del Centro visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso Acqua e Biodiversità di Rovenaud a Valsavarenche.

L'accesso sarà possibile solo con prenotazione della visita guidata (compresa nel prezzo dell'ingresso), per un massimo di 12 persone. Gli orari delle visite sono: al mattino ore 9,30 e 10,30; al pomeriggio ore 15 e 16,30.

Il ritrovo con la guida è nel piazzale del parcheggio in frazione Rovenaud, dal quale il gruppo partirà a piedi per recarsi all'ingresso del centro con 15-20 minuti di passeggiata in piano.

Per la prenotazione on line accedere alla pagina dedicata su https://www.eventbrite.it/.

La prenotazione delle escursioni chiude alle ore 12 del giorno precedente. Per informazioni: segreteria turistica del Parco-versante valdostano tel. 0165-753011, e-mail: info.vda@pngp.it(link sends e-mail) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; tel. 0165-905794, e-mail: cvrovenaud@pngp.it(link sends e-mail) sabato e domenica.