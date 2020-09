Aosta: Al via bando per gestione Teatro Giacosa e Bar du Théatre

E' stato pubblicato martedì 15 settembre sul sito web del Comune di Aosta l'avviso d'asta pubblica per la gestione dei locali che ospitano il teatro Giacosa e il Bar du Théatre. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 30 novembre prossimo. Sono tre le possibilità previste dall'avviso pubblico: a base d'asta ci sono la gestione congiunta, con un canone mensile di 2 mila 198 euro (che scende a mille 570 euro con un 'progetto artistico', composto da almeno 10 eventi a stagione) e una durata del contratto di nove anni; la gestione del solo Teatro Giacosa, per mille e 20 euro al mese per sei anni; la gestione del solo bar, per 2 mila 120 euro al mese per sei anni.

Per ogni lotto verrà selezionato il soggetto che presenterà la migliore offerta economica. A parità di proposta, per la gestione congiunta di teatro e bar sarà data precedenza a chi indicherà il maggior numero di eventi artistici.