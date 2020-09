Addio pasti fuori casa, come cambia il carrello degli italiani

Le dispense degli italiani descritte nel Rapporto Coop 2020 segnano una netta inversione di tendenza rispetto solo a un anno fa. La prima sorpresa è che, contrariamente a quanto ci si aspetterebbe di fronte a una crisi, risparmiare sul cibo non è più la norma. La strategia è cambiata, e se pure quasi un terzo degli italiani (il 29%) prevede di ridurre i propri consumi, e le spese per i beni di consumo scendono del 25%, alla spesa non si rinuncia.

Solo il 31% dichiara di voler acquistare prodotti di largo consumo confezionato più economici a fronte di un 37% della media europea: rispetto all’anno scorso sono il 50% in meno. Come dire che oggi non è lo sconto il driver di scelta al supermercato. Altra novità: dopo anni di fuga dai fornelli, a subire un drastico calo è il ready to eat, il “pronto da mangiare”, che scende del 28% a fronte di un rialzo del 28% degli acquisti per ingredienti base per il “fatto in casa”, come uova e farine.

Il homemade, nato come esigenze nei mesi di clausura forzata, è diventato dunque consuetudine, con l’aiuto spesso di macchine supertecnologiche (la vendita dei robot da cucina ha segnato a giugno +111% rispetto al 2019). “La preparazione domestica dei cibi è probabilmente anche la nuova strategia degli italiani per non rinunciare alla qualità e contemporaneamente alleggerire il proprio budget familiare”, si legge nel rapporto.

Qualità e sicurezza contraddistinguono infatti gli acquisti in epoca Covid. Torna protagonista il cibo confezionato, che in un anno cresce ad un ritmo più che doppio rispetto all’intero comparto alimentare: +2,3% contro +0,5% (periodo giugno-metà agosto 2020). Il packaging fa la differenza anche per ortofrutta, salumi e latticini, e il 44% dei consumatori pulisce e disinfetta le confezioni acquistate prima di riporle in dispensa, per essere certo di non rischiare il contagio.

Al di là di questa importante novità, i tratti distintivi del carrello si confermano quelli del passato: nelle scelte degli italiani pesano ancora la sostenibilità (42%), il made in Italy (49%), il salutistico (38%). Per un italiano su 2 l’italianità e la provenienza dal proprio territorio acquistano ancora più importanza di quanta ne avessero prima, mentre riacquista forza il gourmet (+16,9%), l’etnico (+15,4%) e il vegan (+6,9%). Su tutti, però, spicca la vittoria dell’e-food, nonostante sia più costoso (+25% rispetto al carrello fisico) e resti prerogativa dei ceti medio alti (vi ricorre il 56% dell’upper class contro il 39% della lower class).

In questo scenario nuove forme che mixano canale fisico e virtuale si affermano, come il click&collect, che passa ad occupare dal 7,2% delle vendite on line del 2019 al 15,6% nel post pandemia. Molti, infatti (è il 42%) ritengono comunque importante il consiglio del negoziante o dell’addetto al banco a riprova che il domani il modo modo di fare la spesa sarà multicanale. Tra le “vecchie” e buone abitudini, c’è poi quella green.

Gli italiani restano ai primi posti per la crescente attenzione alla sostenibilità con il 27% di persone che aumentato l’acquisto di prodotti ecofriendly, e l’attenzione alla sostenibilità influenza anche il 75% la scelta dei canali di acquisto. A questo proposito, il rapporto si chiude con una bella previsione: un milione e 700 mila italiani sperimenteranno acquisti green dopo la pandemia.