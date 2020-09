CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: A Charvensod frazione Felinaz alloggio indipendente con terrazzi a Charvensod, fr. Felinaz

A Charvensod, in fr. Felinaz, in una zona tranquilla e comoda per raggiungere in pochi minuti il centro di Aosta, VENDESI alloggio indipendente, completamente arredato, disposto su 2 livelli e composto da soggiorno con angolo cottura, camera da letto, bagno con antibagno e 2 ampie terrazze. Cantina e garage al piano sottostante e posto auto esterno davanti all'autorimessa. Il riscaldamento è autonomo a metano ed è presente anche una stufa a legna. Ideale anche come seconda casa o per investimento! € 124.000,00

Maggiori informazioni in agenzia, Via Conseil des Commis, 10 - 11100 Aosta Italy cell. 329 2130660 - 347 2372916 immobiliarediemoz@gmail.com www.patriziadiemozimmobiliare.it