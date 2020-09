Riapre Quotidiamo, l'emporio solidale che aiuta le famiglie più bisognose

Dopo lo stop forzato causato dall’emergenza coronavirus, l'emporio solidale Quotidiamo di Aosta riprende l’attività di fornitura gratuita di generi alimentari e dell’igiene.

A partire da mercoledì 16 settembre Quotidiamo riapre il punto distribuzione in via Avondo 23, ad Aosta, per i nuclei familiari in stato di difficoltà che sono in possesso della scheda punti, emessa su segnalazione dei Servizi sociali della Regione. L’attivazione delle tessere, in questa fase, sarà concordata telefonicamente<wbr></wbr> dal coordinatore del servizio con i nuclei familiari segnalati dai Servizi. Il servizio manterrà i consueti orari: martedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 18 e giovedì dalle 10 alle 12.

La ripresa delle attività avverrà nel rispetto delle normative previste per contrastare la diffusione del Covid-19 e sarà resa possibile grazie al supporto delle volontarie in Servizio Civile, impiegate presso la cooperativa La Sorgente, che si affiancheranno alle numerose volontarie e volontari che dal 2016 offrono il loro tempo per la gestione del servizio.

In questo periodo di lockdown l’Emporio non ha però mai cessato la sua attività di aiuto e sostegno, ma ha collaborato in sinergia con altre associazioni e partner in interventi di approvvigioname<wbr></wbr>nto e distribuzione di alimenti, anche a domicilio, ma adesso è il momento di ripartire.

Chiunque voglia sostenere Quotidiamo può farlo attraverso:

una donazione di prodotti alimentari o di prima necessità, particolarmente<wbr></wbr> negli armadi solidali che si trovano nei principali supermercati della zona di Aosta e cintura;

una donazione per l’acquisto di beni alimentari o di prima necessità attraverso un bonifico sul conto dedicato aperto presso la Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta:

- BCC Valdostana: IBAN IT53Q0858701211<wbr></wbr>000110150701

- Intesa Sanpaolo: IBAN IT73G0306909606<wbr></wbr>100000005667

- Unicredit: IBAN IT37G0200801210<wbr></wbr>000102396075

È importante indicare nella causale “Fondo Emporio Solidale–sostegno iniziative utilità sociale”.

Le donazioni possono essere oggetto di agevolazioni fiscali in sede di dichiarazione dei redditi.

L’Emporio Solidale è un progetto di comunità e di solidarietà diffusa finanziato dall’Assessorat<wbr></wbr>o Sanità, Salute e Politiche sociali e gestito da una partnership composta dalla cooperativa La Sorgente, Banco Alimentare, CSV-Centro Servizi per il Volontariato, Fondazione Opere Caritas e Lega Italiana contro il Dolore - Valle d’Aosta. Il servizio fornisce gratuitamente cibi freschi e secchi per le persone vulnerabili. L’obiettivo è duplice: contrastare lo spreco alimentare attraverso il recupero di beni alimentari che diversamente andrebbero sprecati e sostenere i nuclei familiari più bisognosi in un diritto fondamentale come il diritto al cibo.

Dalla sua apertura nel 2016 ad oggi, Quotidiamo ha distribuito circa 34 tonnellate di generi alimentari e prodotti di igiene personale e della casa, molti dei quali sarebbero stati destinati alla discarica. Grazie alla sua attività, basata principalmente sul contributo di volontari, l’Emporio è riuscito ad aiutare circa 255 nuclei familiari, per un totale di 694 persone e di 100.000 euro di alimenti recuperati e ridistribuiti. Delle 34 tonnellate complessive, ben 15 sono consistite in prodotti freschi, raccolti grazie alle donazioni della grande distribuzione, di aziende agricole e di privati cittadini.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare i siti www.quotidiamo.<wbr></wbr>org o www.fondazionev<wbr></wbr>da.it o contattare il numero di telefono 3295905314