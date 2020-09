Deux prix pour étudiants-chercheurs du Mont Rose

Deux bourses d'études pour les étudiants auteurs de recherches scientifiques dans la région du Mont Rose: l'initiative, qui fait partie du projet "Adieu des Glaciers", est de l'Association Fort de Bard, en collaboration avec l'Université de Etudes de Turin (Centre interdépartemental NatRisk), Arpa Vallée d'Aoste, Comité glaciologique italien et Fondation montagne sûre (avec le patronage d'Aurora Penne).

Le "Prix Fort de Bard - édition 2020" vise à promouvoir les études et la recherche dans le domaine de la culture alpine sous différents profils multidisciplinaires avec une référence particulière aux environnements glaciaires et périglaciaires du Mont Rose. Le concours est réservé aux titulaires d'un master ou d'un doctorat de recherche de l'Université de Turin qui ont discuté leur thèse du 1/1/2018 au 15/11/2020, ayant un sujet relatif à la recherche scientifique dans la région du Mont Rose et à l'exposition 'Mont Rose: recherche photographique et scientifique', aménagée jusqu'au 6 janvier 2021 dans les salles Cannoniere. Le prix sera décerné à deux catégories: Doctorat Recherche (prix de 1 500 euros, stylo plume Aurora et certificat d'attestation) et Master (prix 1 000 euros, stylo plume Aurora et certificat d'attestation).

Les textes seront examinés et jugés par une commission présidée par le président de l'Association Fort de Bard et par quatre experts. Les modalités de participation au concours et les règles de participation sont disponibles sur le site fortedibard.it. Les textes doivent être envoyés d'ici le vendredi 20 novembre prochain à midi.