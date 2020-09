TACCUINO ELETTORALE REGIONALI 20 e 21 settembre 2020

ALLIANCE VALDOTAINE LISTA N. 1

Lunedi 14 settembre a Nus ore 20.45 (salone comunale), incontro sul welfare.

PROGETTO CIVICO PROGRESSISTA LISTA N.2

Lunedì 14 settembre a Fontainemore ore 20.30 (ristorante Oropa), incontro territoriale; a Cogne ore 21, incontro territoriale.

VALLE D'AOSTE LIBRA- ANIMALISTI LISTA N.3

RINASCIMENTO VALLE D'AOSTA LISTA N. 4

CENTRODESTRA VALLE D'AOSTA LISTA N.5

Lunedi 14 settembre a Gressoney-Saint-Jean ore 20.30 (Villa Margherita), incontro sugli enti locali e sulle politiche in loro favore. Prevista presenza presidente Regione Piemonte Alberto Cirio, vice presidente nazionale Anci Roberto Pella (FI) e coordinatore FI Piemonte Paolo Zangrillo.

PAYS D'AOSTE SOUVERAIN LISTA N. 6

UNION VALDOTAINE LISTA N.7

LEGA VDA LISTA N. 8 Qui di seguito gli eventi principali della prima settimana di campagna elettorale:

Lunedi 14 settembre ad Aosta ore 18 (Bcc Arco d'Augusto), presentazione programma per le elezioni regionali con on. Vannia Gava; a Donnas ore 21 (salone Bec Renon), incontro con la popolazione.

Il leader della Lega Matteo Salvini sarà ad Aosta il 16 settembre per la campagna elettorale in vista delle Regionali e delle Comunali del 20 e 21 settembre. L'appuntamento è alle 18,30 in piazza Chanoux ad Aosta.

POUR L'AUTONOMIE LISTA N.9

MOVIMENTO 5 STELLE LISTA N. 10

Appuntamenti settimanali:

Lunedi 14 settembre a Courmayeur ore 18.30 (Bar La Buvette), incontro con la popolazione; ad Aosta ore 21 (Hostellerie Cheval Blanc), incontro sul fenomeno mafioso nella regione con le deputate Elisa Tripodi, Giulia Sarti e Stefania Ascari.

VALLE D'AOSTA FUTURA LISTA N. 11





VALLEE D'AOSTE UNIE LISTA N. 12

Sabato 12 settembre a Pré-Saint-Didier ore 18 (Hotel Bellevue), incontro sul territorio.

