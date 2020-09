Ecole: Lundi 14 septembre cérémonie d'ouverture à Pontey

L'École valdôtaine re-part: le lundi 14 septembre ouvre l'année scolaire 2020-21. La commune de Pontey accueillera la cérémonie d'inauguration à 10h en la présence de l'assesseure régionale à l'éducation, du Syndic de Pontey, de la Surintendante des écoles et de la Dirigeante de l'institution scolaire.

Les élèves de cette année scolaire sont 17 219 au total, y compris les élèves des écoles agréées, dont 2 541 sont inscrits à l'école maternelle, 5 432 à l'école primaire, 3 645 à l'école secondaire du 1er degré et 5 601 à l'école secondaire du 2e degré. Les enseignants des écoles de la Région seront 2 445, dont 339 dans l'école maternelle, 741 dans l'école primaire, 643 dans l'école secondaire du 1er degré et 722 dans l'école secondaire du 2e degré.

Compte tenu de la période traversée par l'école valdôtaine pour faire face à l'urgence Covid, de nouvelles règles ont été établies pour organiser cette rentrée scolaire visant à sauvegarder la qualité didactique et le rapport fondamental entre enseignants et élèves. Lundi sera aussi le jour de l'ouverture des locaux temporaires destinés à accueillir le Lycée Bérard.

Les travaux, commencés mercredi 12 août à Aoste, avenue Federico Chabod, ont permis de réaliser les 15 premières des 35 salles de cours prévues, tandis que les 20 qui restent et les espaces réservés au secrétariat et aux ateliers seront prêts pour la fin du mois d'octobre et la salle de gymnastique sera terminée au mois de novembre.