Courmayeur: Affidati lavori per ridurre rischio frane Plan Chécrouit

Si è conclusione della procedura per l’affidamento dei lavori di mitigazione del rischio da fenomeni franosi di crollo per la località Plan Chécrouit. La ditta miglior offerente è risultata la IVIES S.P.A. di Pontey.

L’Amministrazione comunale di Courmayeur, guidata dal Commissario Andrea Cargnino, e la Courmayeur Mont Blanc Funivie S.P.A., manifestano soddisfazione per l’ultimazione della fase delle procedure di appalto.

Ora inizieranno i lavori che consentiranno di realizzare parte delle opere entro l’apertura della stagione invernale. “L’impegno è quello di procedere speditamente alla realizzazione delle opere di mitigazione, a seguito della frana del 25 febbraio 2020 che ha coinvolto una porzione del comprensorio sciistico del Plan Chécrouit”, commenta il Commissario.

La collaborazione tra Comune di Courmayeur e la Courmayeur Mont Blanc Funivie SPA continua serrata per la messa in sicurezza di Plan Chécrouit. Sono in corso l’implementazione e il perfezionamento del sistema di monitoraggio della parete rocciosa oggetto dell’intervento in vista della gestione e del controllo di questa parte del comprensorio.