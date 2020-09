Un motociclista piemontese di 47 anni è rimasto ferito in un incidente stradale questa mattina alle 11,40 a Sarre, in frazione Condemine sulla Statale 26.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, la sua moto si è scontrata contro un'auto. Il centauro ha riportato traumi e contusioni; illeso l'automobilista. Soccorso dal 118 di Aosta, il piemontese è stato ricoverato al Pronto soccorso del Parini. La circolazione ha subìto rallentameni per quasi un'ora.