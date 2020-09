Approvato piano potenziamento dei trasporti per la ripresa scolastica

E' stato adottato venerdì 11 settembre, con delibera di Giunta regionale, un nuovo piano dei trasporti locali funzionale alla ripresa delle attività didattiche.

"Per permettere a tutti gli studenti delle Scuole secondarie di I e II grado di utilizzare in sicurezza i mezzi pubblici - si legge in una nota - nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus, che prevedono il coefficiente di riempimento dell’80 per cento, è stato previsto un piano di rafforzamento sulle corse caratterizzate da un maggior afflusso di utenti".

Il piano, esito di un lavoro di analisi dei flussi sui bus e sui treni degli anni precedenti e dei risultati del recente questionario inviato alle famiglie, prevede un investimento ulteriore del 10 per cento sul costo del servizio, che si aggiunge a quanto già stanziato per permettere l’uso gratuito del bus e del treno a tutta la popolazione valdostana. Questa misura, attivata all’inizio del periodo Covid, coinvolge ora anche tutti gli studenti valdostani che utilizzano il trasporto pubblico per recarsi a scuola.

"Nell’ottica dello sviluppo di una mobilità sostenibile - prosegue la nota - favorendo la diminuzione del traffico nelle ore di punta si consiglia, ove possibile, di utilizzare la bicicletta come mezzo di trasporto. I servizi di trasporto dedicati agli studenti con disabilità saranno anch’essi attivi a partire da lunedì 14 settembre e potranno essere prenotati secondo la solita procedura; se necessario, è previsto il ricorso al subappalto a ditte esterne".

Tenuto conto della situazione in continua evoluzione, il piano verrà costantemente monitorato e adeguato alle esigenze che emergeranno nel corso delle prime settimane di scuola. Al fine di rilevare costantemente le criticità e prevedere eventuali correttivi vi è la possibilità per gli utenti di mettersi in contatto con il Dipartimento trasporti al numero 0165/527609 dalle ore 9 alle ore 12,30 o scrivendo una email a trasporti@regione.vda.it.

E’ in ogni caso vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.