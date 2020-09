'Attraverso le Alpi', al Forte di Bard il nuovo progetto fotografico sul presente della montagna

Si snoda dall’estremo confine occidentale francese a quello orientale sloveno, il contenuto della mostra 'Attraverso le Alpi: un racconto fotografico delle trasformazioni del paesaggio alpino' allestita al Forte di Bard da sabato 19 settembre a domenica 1 novembre. E' composta da 274 scatti selezionati; 10 i territori provinciali coinvolti e indagati a fondo, migliaia di chilometri di percorsi, 12 valli e un proposito: rintracciare i segni, le tracce e i caratteri che servono a raccontare la storia del vasto paesaggio culturale alpino fatto di architetture, linguaggi e usi. E individuare, attraverso le forme dell’abitare, le risorse, le produzioni e i meccanismi di ieri e oggi–segnali e moniti di abbandono e degrado e, all’opposto, esempi di riappropriazione contemporanea.

L'interessante progetto espositivo è promosso da Architetti Arco Alpino-AAA con Urban Reports e il coordinamento dell’Ordine regionale degli Architetti. La mostra, che gode del sostegno del Consiglio Valle, sarà allestita negli spazi dell’opera Mortai del Forte di Bard e sarà inaugurata venerdì 18 settembre, alle ore 18, in contemporanea con altre dieci realtà alpine che hanno condiviso il progetto. All’inaugurazione prenderanno parte lo storico Joseph Rivolin e due membri di Urban Reports, la coordinatrice Viviana Rubbo e il fotografo Alessandro Guida. "'Attraverso le Alpi' è un viaggio nella montagna contemporanea - si legge in una traccia realizzata dal Forte di Bard - un progetto sperimentale per documentare lo stato attuale del paesaggio alpino. Un racconto dei territori di media montagna, che esplora dieci valli secondarie abitate da piccole comunità la cui sfida quotidiana è aumentare i servizi e la loro qualità, con la tenacia di chi è rimasto. È una narrazione fotografica che svela un territorio estremamente variegato in cui coesistono i più diversi caratteri geologici, climatici e ambientali con una moltitudine di paesaggi antropici".

Quattro le grandi aree tematiche che danno forma al racconto: Le forme dell’abitare, le risorse e la produzione, i meccanismi e il turismo.

I 274 scatti di Urban Reports provengono dalle strade e dai sentieri di Val Tanaro, Val Chisone, Conca di Saint-Nicolas, Val Sermenza e Val d’Otro, Val Divedro, Valmalenco, Val di Rabbi, Val Martello, e dai territori tra Cadore e Comelico e Val Canale.