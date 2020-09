TACCUINO ELETTORALE REGIONALI 20 e 21 settembre 2020

ALLIANCE VALDOTAINE LISTA N. 1

PROGETTO CIVICO PROGRESSISTA LISTA N.2

Sabato 12 settembre a Morgex ore 18 (portici Municipio), incontro sul territorio; ad Aosta ore 18 (sala conferenze Bcc, viale Garibaldi 3), incontro 'Politica, società, economia: la ripresa parte dalle donne'.





VALLE D'AOSTE LIBRA- ANIMALISTI LISTA N.3

RINASCIMENTO VALLE D'AOSTA LISTA N. 4

CENTRODESTRA VALLE D'AOSTA LISTA N.5

PAYS D'AOSTE SOUVERAIN LISTA N. 6

Sabato 12 settembre a Saint-Oyen ore 18.15 (Alberito's Il Chioschetto, area pic-nic) e a Villeneuve ore 20.45 (Café Restaurant Le Barmé, via Pierino Chanoux 27), presentazione candidati e programma

UNION VALDOTAINE LISTA N.7

LEGA VDA LISTA N. 8 Qui di seguito gli eventi principali della prima settimana di campagna elettorale:

Sabato 12 settembre a Gressoney-Saint-Jean ore 18 (bar ristorante Lago di Gover), aperitivo; a Quart ore 21 (auditorium scuole medie), incontro con la popolazione.

Il leader della Lega Matteo Salvini sarà ad Aosta il 16 settembre per la campagna elettorale in vista delle Regionali e delle Comunali del 20 e 21 settembre. L'appuntamento è alle 18,30 in piazza Chanoux ad Aosta.

POUR L'AUTONOMIE LISTA N.9

MOVIMENTO 5 STELLE LISTA N. 10

Appuntamenti settimanali:

Sabato 12 settembre a Torgnon ore 18.30 (Baita Cian, fraz. Mongnod 280), incontro con la popolazione..

VALLE D'AOSTA FUTURA LISTA N. 11

Giovedì 10 settembre a Morgex ore 8.30 (Piazza del Mercato), incontro con i cittadini.

VALLEE D'AOSTE UNIE

Sabato 12 settembre a Pré-Saint-Didier ore 18 (Hotel Bellevue), incontro sul territorio.

