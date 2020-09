Aostano in vacanza in Liguria muore dopo essere caduto in un torrente

Il corpo senza vita di Andrea Chiò, 80 anni, di Aosta è stato rinvenuto questa mattina sabato 12 settembre nel letto del torrente Varatella a Toirano, in provincia di Savona.

La segnalazione è arrivata al 112, intorno alle 10.45; immediato l'intervento dei volontari della Croce Rossa di Loano e dell'automedica del 118; i soccorritori non hanno potuto far altro che accertare il decesso dell'aostano.

Sul posto anche i Vigili del fuoco e i carabinieri giunti per i rilievi del caso. Secondo quanto riferito Chiò si trovava in Liguria in vacanza assieme alla moglie. Sempre secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali; l'uomo sarebbe finito in acqua dopo essere stato colto da malore; la moglie non era con lui al momento dell'accaduto.