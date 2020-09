Nell'Uv chiedono le dimissione di Etienne Merlet, presidente sezione Saint Vincent

"Caro Presidente, è con amarezza che ti scrivo quanto segue, ma non posso esimermi dal farlo sia come iscritta al Movimento che come componente del Conseil Fédéral; nel corso di questa campagna elettorale si vanno svelando autenticità e falsità delle persone e mi rammarico nel vedere che colui che ricopre il ruolo d ipresidente della nostra Sezione di Saint-Vincent, Etienne Merlet, si sta prodigando nella campagna elettorale per le elezioni regionali contro l’Union Valdôtaine, spendendosi in ogni dove con il suo sodale ora ex Animateur principal della Jeunesse Valdôtaine candidato in una lista a noi avversa... ciò non è corretto e crea evidente danno morale e politico al nostro Mouvement". Inzia così la lettera che l'unionista Giacinta Merlin ha inviato a Erik Lavevaz, Presidente dell'Uv, con la quale chiede "rispettosamente, ma con forza, di richiederne le immediate dimissioni e il suo deferimento ai Probiviri".

Etienne Merlet era vice presidente della Jeunesse Valdotaine fino a quando per una spaccatura nel movimento si è dimesso con l'Animateur principal, Marco Carrel, che si è candato in lista avversaria dell'Uv.