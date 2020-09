CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Alloggio in tipico stile valdostano a Cogne, fr. Gimillan

A Cogne, nella suggestiva e panoramica frazione di Gimillan, a pochi minuti d'auto dal centro del paese e in una zona favorita tutto l'anno dall'esposizione solare, VENDESI accogliente alloggio disposto su 2 livelli e completamente rivestito in legno. L'ambiente interno è caldo e ricercato grazie all'arredo realizzato su misura e curato nei minimi particolari: il buonissimo profumo di legno e l'atmosfera avvolgente ed elegante donano a chi entra in questo appartamento un senso di magia e di incanto. L'abitazione gode di una vista mozzafiato sia sul centro della frazione sia sul centro del paese di Cogne ma il maestoso e imponente Gran Paradiso resta il protagonista del panorama che si presenta dai 3 balconi. L'alloggio si trova al secondo piano ed è composto da ingresso, soggiorno con camino, cucina abitabile e bagno; tramite una scala interna in legno si accede al terzo piano in cui sono presenti 2 camere da letto e un secondo bagno con doccia. Nell'interrato sono presenti un comodo posto auto coperto e un box auto. La zona esclusiva, il maestoso panorama e le finiture eleganti e ricercate rendono questa abitazione un gioiello per gli amanti della montagna! € 500.000,00