Chiusura al traffico del ponte di Introd per lavori di restauro

I lavori previsti all’estradosso del ponte prevedono principalmente l’asportazione dell’attuale pavimentazione e del materiale di riempimento, il rinforzo puntuale di alcune porzioni dell’arco, il ripristino del piano viabile, l’impermeabilizzazione e la stesa della nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso.

Durante i sei giorni di chiusura del ponte, il transito, per la zona alta di Introd e le vallate di Rhêmes e Valsavarenche, sarà comunque garantito ai veicoli aventi una sagoma complessiva inferiore ai 5,50 m di lunghezza e 2,05 m di larghezza utilizzando la strada comunale “del ponte vecchio” a senso unico alternato regolato da movieri, presenti per tutto il periodo di chiusura e per le intere 24 ore. Ai veicoli di sagoma superiore, tra i quali i camper e i caravan, sarà preclusa la circolazione. Saranno garantiti i servizi essenziali, predisposti opportuni presidi per la gestione delle emergenze e mantenuto il servizio di trasporto pubblico locale con la collaborazione della società esercente il trasporto stesso.

Eventuali informazioni potranno essere richieste alla Struttura Viabilità e opere stradali, tel. 0165 272247.