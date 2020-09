L'écrivain Alain Monferrand en Vallée d'Aoste pour Plaisir de Culture

Meme le Fort de Bard adhère à la huitième édition du festival Plaisirs de Culture promue par l'assessorat des Biens culturels dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine prévues du 19 au 27 septembre.

Le thème de l'édition 2020, 'Patrimoine et éducation. Apprendre pour la vie' vise à mettre en évidence le rôle fondamental que le patrimoine culturel matériel et immatériel joue au quotidien dans la formation et l'éducation des citoyens de tous âges.

Trois les événements promus par le Fort Bard, tous sur réservation obligatoire. On débute le vendredi 25 septembre à 15h30 avec 'Je suis Fort! avec Alain Monferrand, de l'Association Vauban. Un peu d'histoire du Fort de Bard à l'occasion de la rencontre du Réseau des forts, en collaboration avec l'Association Vauban.