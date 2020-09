C'è qualcosa che non torna nelle requisitorie e conclusioni dei PM del processo Geenna. In un caso è stata richiesta la stessa pena sia per il reato di "associazione per delinquere di stampo mafioso" sia per il reato (minore) di "concorso esterno in associazione mafiosa": dieci anni per Giachino (associazione per delinquere) e dieci anni per Sorbara e Carcea (concorso esterno in associazione). Due pesi con la stessa misura? (EDOR)

Repetita iuvant