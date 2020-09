MONTAGNA VDA: Col Tachuy (La Thuile)

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Col Tachuy (La Thuile)



La salita ai laghi di Belle Combe, giustamente conosciuti, è uno dei più bei itinerari della Valle d'Aosta, proseguire sino al Col Tachuy migliora ancora l'escursione.

Il lago di Belle Combe superiore, con il suo caratteristico isolotto roccioso, è un gioiello inserito in una stretta vallata rocciosa.

La catena del Monte Bianco riflesso nel lago Thachuy è un'immagine stupenda che rimarrà impressa nella memoria.

La salita sino ai laghi di Belle Combe, nel periodo estivo è molto frequentato, il tratto che conduce al Col Tachuy e il percorso di discesa invece sono poco frequentati e molto selvaggi.

Vista la lunghezza dell'itinerario e l'alta frequentazione della salita sino ai laghi di Belle Combe si consiglia di partire abbastanza presto al mattino.

Ultimamente è stato sistemato anche un sentiero che raggiunge la terza cascata dall'altro lato del torrente.



Per scheda completa dell'escursione, cartina, galleria immagini, tracciato GPS cliccare su:

http://www.montagnavda.it/a.gtsch.php?id=2125