Rapport sur changements climat en anglais et italien

'Adapt Mont-Blanc', le rapport sur l'évolution du climat et sur les impacts des changements climatiques dans le massif du Mont-Blanc est maintenant disponible aussi en langue anglaise et italienne.

Le rapport, élaboré par l'équipe scientifique du projet Adapt Mont-Blanc, analyse l'évolution du climat dans la zone de coopération entre Italie, France et Suisse, en fournissant des indications sur l'évolution attendue de différents paramètres climatiques et leur impact sur l'environnement et les activités humaines, aux horizons 2035, 2050 et 2085.

Le projet à le but de contribuer à la mise en place d'un réseau de villes et territoires alpins résilients au changement climatique et aux risques naturels, pour mutualiser les connaissances à l'échelle de l'espace alpin et propose la création d'un réseau d'observatoires Climat-Biodiversité-Risques en support à la planification territoriale dans la Région Alpine, dans le cadre de la priorité thématique "biodiversité et les risques naturels" de la présidence française de la Suera.(ANSA)