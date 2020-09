IL POUSSA CAFE @CICLISTI@ DISPACCIO 10 SETTEMBRE

Da quando i ciclisti sono gli “utenti più deboli” della strada? Passano dove vogliono, non rispettano i semafori, sfrecciano e zigzagano nelle vie pedonali e fra le auto in movimento e adesso li si autorizza ai doppisensi (cosa che peraltro era già di loro prepotente prerogativa).Insieme ai monopattini, che stanno aumentando in numero preoccupante, sono il nuovo incubo dei pedoni che dovranno munirsi di sensori per percepirne in tempo l’invadente presenza. I pedoni si, sono gli utenti deboli. Ha ragione l’avvocato Musicco, una buona educazione stradale sarebbe molto più utile alla sicurezza di certi provvedimenti presi alla sanfasò e per pura propaganda! (PARE)

Repetita iuvant