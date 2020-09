Sarre: Festa Patronale sì ma con mascherine e distanziamento

Seppure in forma 'ridotta' ovvero a numero di presenze limitato e con i necessari dispositivi di protezione per l'emergenza Covid-19, è confermata in due appuntamenti, domenica 20 e martedì 22 settembre, la Festa Patronale di Sarre.

Si svolgerà al campo sportivo in località La Remise, 'orfano' della Festa dello Sport; lunedì 20 alle 11 Messa solenne per i santi Eustachio e Maurizio, a seguire la commemorazione del defunti in tempo di pandemia. Alle 12, la tradizionale enchère a sostegno delle due chiese di Sarre; alle 13 'Aperitivo dei Patroni' e alle 17 nel Giardino del Castello Reale pomeriggio con la Badoche e proiezione del film 'Ferro' di Alessio Zemoz (prenotazione 0165215611).

Martedì 22 settembre alle 19, la chiesa di Saint-Maurice ospiterà la Messa per la Badoche; alle 20 nella saletta espositiva della Biblioteca sarà inaugurata l'esposizione 'La Badoche si racconta"; alle 20,30 nel Giardino del Castello Reale l'incontro 'Florilegio d'Autunno' , musica e racconti di fiori dagli orti valdostani a cura di Giuseppina Marguerettaz; musiche di Cesare Marguerettaz con i Larinpionpion.