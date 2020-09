TACCUINO ELETTORALE REGIONALI 20 e 21 settembre 2020

ALLIANCE VALDOTAINE LISTA N. 1

Giovedi 10 settembre a Saint-Vincent (mercato) e ad Aosta (mercato viale della Pace), incontri con la popolazione; a Torgnon ore 20.45 (palestra), incontro su montagna, turismo e ambiente.

PROGETTO CIVICO PROGRESSISTA LISTA N.2



Giovedi 10 settembre a Gressan ore 18 (Ristorante Pezzoli), incontro sul territorio; a Gaby ore 20.30 (ex Casa Ciamporcero), incontro sul territorio.



VALLE D'AOSTE LIBRA- ANIMALISTI LISTA N.3

Giovedì 10 settembre a Morgex ore 9 (mercato), propaganda-raccolta firme; a Nus ore 20,30 (Bar Chabloz, via Aosta 2), comizio sul territorio.

RINASCIMENTO VALLE D'AOSTA LISTA N. 4

CENTRODESTRA VALLE D'AOSTA LISTA N.5

PAYS D'AOSTE SOUVERAIN LISTA N. 6

Mercoledì 9 settembre a Morgex ore 20.30 (Biker's Pub, rue du Mont Blanc, 69), presentazione candidati e programma.

UNION VALDOTAINE LISTA N.7

LEGA VDA LISTA N. 8 Qui di seguito gli eventi principali della prima settimana di campagna elettorale:

Giovedi 10 settembre ad Aosta ore 21 (Hotel HB), incontro con il presidente del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino Norman Gobbi.

Il leader della Lega Matteo Salvini sarà ad Aosta il 16 settembre per la campagna elettorale in vista delle Regionali e delle Comunali del 20 e 21 settembre. L'appuntamento è alle 18,30 in piazza Chanoux ad Aosta.





POUR L'AUTONOMIE LISTA N.9

MOVIMENTO 5 STELLE LISTA N. 10

Appuntamenti settimanali:







VALLE D'AOSTA FUTURA LISTA N. 11

Giovedì 10 settembre a Morgex ore 8.30 (Piazza del Mercato), incontro con i cittadini.

VALLEE D'AOSTE UNIE